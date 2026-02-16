Alanya'da kumar oynayan 15 kişiye 165 bin lira para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 15 kişiye, toplam 165 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, ilçede "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki denetimde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, 15 kişiye toplam 165 bin lira idari para cezası kesti.

İş yeri sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.