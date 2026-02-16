Haberler

Alanya'da kumar oynayan 15 kişiye 165 bin lira para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 165 bin lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 15 kişiye, toplam 165 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, ilçede "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki denetimde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, 15 kişiye toplam 165 bin lira idari para cezası kesti.

İş yeri sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar