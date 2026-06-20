Köpeğin eziyet sonucu öldüğü iddiasına ilişkin 1 gözaltı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Çin Aslanı' cinsi bir köpeğin sıcak havada kilometrelerce yürütülerek eziyet sonucu öldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Alanya'da sanal medyada paylaşılan görüntüler ve kaymakamlığa ulaşan ihbarlar sonrası 'Çin Aslanı' cinsi bir köpeğin sıcak havada kilometrelerce yürütülerek eziyet sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme sonrası şüpheli H.Y., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, hayvanlara yönelik kötü muamelenin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı