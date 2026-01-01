Alanya'da polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp, trafik polislerinin üzerine motosiklet süren ve o anları sanal medyada paylaşan 2 şüpheli, yakalanıp, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Olay, 30 Kasım'da İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, D-400 kara yolu üzerindeki kontrol noktasında motosikletle seyir halinde olan M.A. (23) ile D.U.'ye (19) 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücülerden biri motosikletini polisin üzerine sürüp, tek teker üzerinde yoluna devam etti. O anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücülerden birinin bu anları sanal medya hesabında paylaşması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin M.A. ile D.U. olduklarını belirleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin kontrol noktasından kaçtıktan sonra buluştukları akaryakıt istasyonunda çektiği videoda, uygunsuz sözler sarf ettiği görüldü. İşlemleri tamamlanan M.A. ile D.U. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.