Antalya'da anneleri ölen iki yavru köpeği kedinin emzirdiği anlar kameraya yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kedi, anneleri doğum sırasında ölen iki köpek yavrusunu emzirerek hayata tutunmalarına yardımcı oldu. Barınaktaki kedinin yavrulara sahip çıkması, olayın sıcak anlarına yansıyan görüntülerle kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kedinin, anneleri doğum sırasında ölen iki köpek yavrusunu emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine ölmek üzere olan hamile sokak köpeğini Demirtaş Hayvan Barınağı'na götürdü.

Ekiplerin müdahalesinin ardından iki yavru köpek kurtarılırken, anne köpek öldü. Barınaktaki bir anne kedi, yavru iki köpeğe sahip çıktı.

Öte yandan, yavru köpeklerin anne kedinin yanına sokularak süt emmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İki yavruyu kurtarmayı başardık"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, gebe köpeğin ağır bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi.

Barınağa getirildiğinde köpeğin durumunun kötü olduğunu belirten Yenialp, "Barınağa ulaştığında son nefeslerini veriyordu. Tüm hazırlıklarımızı yaptık ancak anne köpeği kaybettik. Buna rağmen iki yavruyu kurtarmayı başardık." dedi.

Yavruların hayatta kalabilmesi için anne sıcaklığı ve şefkatinin önemine dikkati çeken Yenialp, barınakta tedavisi tamamlanan ve yavruları bulunan bir dişi kedinin ise yavru iki köpeğe sahip çıktığını anlattı.

Yenialp, yavruların kontrollü şekilde yaklaştırıldığı anne kedinin kısa sürede köpekleri kabul ettiğini belirterek, "Şu an yavru köpekler hem veteriner hekimlerimizin biberonla verdiği sütle besleniyor hem de anne kediden süt emiyor." diye konuştu.

Yavruların henüz çok küçük olduğunu ifade eden Yenialp, yavru köpeklerin hayati riskinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni gelişme
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran, İsrail'den çok o ülkeyi vurdu: Her gürültü patlama sanılıyor
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt