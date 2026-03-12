Haberler

Alanya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde SUV tipi araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mehdi Akdağ (23) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tosmur Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. M.Ö. idaresindeki motosiklet ile yabancı uyruklu H.B.'nin kullandığı SUV tipi araç çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki Mehdi Akdağ yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mehdi Akdağ, kurtarılamadı. M.Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Sürücü H.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
