Alanya'da kayıp ihbarı yapılan kadın uçurumda ölü bulundu Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolduğu bildirilen kadın, uçurumda ölü bulundu. Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolduğu bildirilen kadın, uçurumda ölü bulundu. Alanya Kalesi yakınındaki yaklaşık 50 metrelik uçurumda bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yamaçtan inen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibi ise ölen kişinin, yakınları tarafından bir gün önce kayıp başvurusu yapılan E.E. (32) olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından uçurumdan çıkarılan cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Antalya Alanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Alanya'da kayıp ihbarı yapılan kadın uçurumda ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.