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Alanya'da kayıp ihbarı yapılan kadın uçurumda ölü bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolduğu bildirilen kadın, uçurumda ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolduğu bildirilen kadın, uçurumda ölü bulundu.

Alanya Kalesi yakınındaki yaklaşık 50 metrelik uçurumda bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yamaçtan inen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibi ise ölen kişinin, yakınları tarafından bir gün önce kayıp başvurusu yapılan E.E. (32) olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından uçurumdan çıkarılan cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Antalya Alanya Güncel Haberler

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