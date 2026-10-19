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Alanya'da kamyonet park halindeki araca çarptı, sürücü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolunda kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolunda S.Ç. idaresindeki kamyonet, yol üzerinde park halinde bulunan K.U'ya ait hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü S.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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