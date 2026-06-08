Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonetteki bir yolcu yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
K.C.K'nin (22) kullandığı motosiklet, Payallar Mahallesi Antalya-Mersin D-400 kara yolunda, L.Ç. (42) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol ortasındaki refüje çıkan kamyonet, ağaca çarparak durabildi, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü K.C.K'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan kamyonetteki yolcu A.H. (39) ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İncelemelerin ardından K.C.K'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.