Haberler

Alanya'da Kadına Saldırı: Şüpheli Kaçtı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi kaldırımda yürüyen bir kadına yumruk atarak yaraladı ve kesici aletle saldırdı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, kesici aletle yaraladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen nedenle kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, düşürdü. Ardından kesici aletle kadına saldıran şüpheli kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye götürülürken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin kaldırımda yürürken karşısından gelen kadını yumruğuyla yere düşürmesi, ardından yerde saldırıya devam etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
