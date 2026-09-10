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Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

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ANTALYA(AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 144 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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