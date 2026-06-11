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Alanya'da JAK timi, tarihi Kızılkule'de Türk bayrağı açtı

Alanya'da JAK timi, tarihi Kızılkule'de Türk bayrağı açtı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), tarihi Kızılkule'den halatla sarkarak Türk bayrağı ve pankart açtı. Gösteri vatandaşlar ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), tarihi Kızılkule'den halatla sarkarak Türk bayrağı ve pankart açtı.

Jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü, Alanya ilçesindeki tarihi Kızılkule'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlik kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK timi, 33 metre yükseklikteki tarihi kulenin dış cephesinden halatlarla sarktı. JAK üyeleri, Kızılkule üzerinde Türk bayrağı ile "Jandarma 187 yaşında" yazılı pankartı açtı.

Renkli meşaleler yakan JAK timinin halatla aşağıya inmesiyle tamamlanan gösteriyi, çevredeki vatandaşlar ve turistler ilgiyle izledi.

İzleyiciler, gösteri anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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