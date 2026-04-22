Alanya'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tepe Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Mert Cantürk