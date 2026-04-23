Alanya'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerde Yangın

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında konteynerden yükselen alevleri fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına içeriden ve dışarıdan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaparken, polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

