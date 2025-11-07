Alanya'da İki Ayrı Hortum Oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yer yer etkili olan yağışın ardından Avsallar Mahallesi açıklarında aynı anda iki hortum meydana geldi. Hortumlar, kısa sürede etkisini kaybederken, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde iki ayrı hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Avsallar Mahallesi açıklarında aynı anda iki hortum oluştu.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel