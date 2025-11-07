Alanya'da İki Ayrı Hortum Oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde iki ayrı hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Avsallar Mahallesi açıklarında aynı anda iki hortum oluştu.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.