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Alanya'da gece kulübündeki yangın söndürüldü, işletme kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Dinek Mahallesi Yat Limanı'ndaki gece kulübünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında gece kulübü kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece kulübünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dinek Mahallesi Yat Limanı'nda faaliyet gösteren gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

İşletmeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında gece kulübü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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