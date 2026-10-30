Alanya'da Gazze için sessiz yürüyüşe Filistinli öğrenciler de katıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla ' Gazze İçin Sessiz Çığlık Yürüyüşü' düzenlendi.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Müftülüğü, Alanya Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Alanya Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ' Gazze İçin Sessiz Çığlık Yürüyüşü' düzenlendi.

Alanya eski belediye binasının arkasında bir araya gelen kent sakinleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Atatürk Caddesi üzerinden, iskeledeki Şelale Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe ilçedeki öğrencilerin yanı sıra Alanya'da eğitim gören Filistinli öğrenciler de katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde dövizler taşırken, bazı katılımcılar ise alışveriş arabalarına koydukları ambalajlarla İsrail ürünlerine boykot çağrısında bulundu.

'ZULME UĞRAYAN HER MASUM İÇİN YÜRÜDÜK'

Şelale Meydanı'nda sona eren yürüyüşte açıklamalarda bulunan Alanya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsa Arıkan, "Biz bugün bağırmadık. Çünkü Gazze'de çocukların çığlığı bizim sesimizden daha büyüktü. Biz bugün slogan atmadık. Çünkü yıkılmış evlerin sessizliği bütün sloganlardan daha ağırdı. Biz bugün sadece yürüdük ama attığımız her adım dünyanın vicdanına bırakılmış bir soru oldu. Bir çocuk daha ölürken insanlık daha ne kadar susabilir. Gazze'de yaşanan zulmü yalnızca son 3 yılın acısı olarak görmek, bu büyük trajedinin tarihini eksik okumaktır. Bu zulüm katil İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal, abluka, zorla yerinden etme ve sistematik şiddetin birikmiş bir sonucudur. Bugün Gazze'de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın sınavıdır ve bu sınavın adı tarihe çoktan yazılmıştır. Bu bir insanlık lekesi, bu bir soykırım. Katil İsrail'in saldırıları altında çocukların öldürüldüğü, hastanelerin ve okulların hedef olduğu, evlerin mezara dönüştüğü, annelerin çocuklarını kefenlediği bir dünyada artık mesele yalnızca Gazze değildir. Biz inanıyoruz ki bir çocuğun milliyeti yoktur. Bir annenin gözyaşının dini yoktur. Bir bebeğin hayatının sınırı haritalarla çizilemez. Masumiyetin adresi olmaz. Bu nedenle bugün burada yalnızca Gazze için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan her masum için yürüdük. Çünkü biz biliyoruz, zulüm karşısında tarafsızlık çoğu zaman zulmün yanında durmaktır. İşte bu yüzden Alanya'da gerçekleştirdiğimiz bu sessiz yürüyüş aslında sessiz değildi. Bu yürüyüş çocukların çığlığıydı, annelerin feryadıydı, yıkılmış evlerin sessizliğiydi, vicdanını kaybetmemiş insanların sesiydi" dedi.

'GERÇEKTEN YALNIZ DEĞİLMİŞİZ'

Yürüyüşe katılan Alanya'daki Filistinli öğrencilerin temsilcisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi öğrencisi Karam Saleh, "Filistinli öğrenciler adına teşekkür ederim bütün Alanya halkına. Bu çok anlamlı bir yürüyüştü. Filistin'e mutlaka ulaştırmaya çalışacağım. Böyle eylemler yapıldıkça Filistin'deki halk inanın mutlu olur. Yalnız olmadığına ikna olur, ciddi şekilde moral verici olur Filistin'deki ailelerimize. Benim ailem Filistin'de yaşıyor. Okumak için geldim, öğrenciyim. İnanın her yürüyüşten sonra aileme ve oradaki dostlarımıza gönderiyorum. Çok mutlu oluyorlar. 'Gerçekten yalnız değilmişiz, Allah Türk milletinden razı olsun' diyorlar. Alanya halkına tekrar teşekkür ederim" diye konuştu. Okunan duaların ardından yürüyüş sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı