ALABORA OLAN BALIKÇI TEKNESİNDEKİ 2 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU

Alanya'da motor arızası sonrası fırtınada alabora olan balıkçı teknesindeki A.Y. ve S.Y., yüzerek kıyıya ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak tekne parçalandı.

1) ALABORA OLAN BALIKÇI TEKNESİNDEKİ 2 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motor arızası yaptıktan sonra fırtınada sürüklenip alabora olan balıkçı teknesindeki A.Y. ile S.Y. yüzerek kıyıya çıktı. Tekne ise parçalandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Alanya Kızılkule açıklarında meydana geldi. A.Y. ve S.Y.'nin denize açıldığı 'Aga Yıldız' isimli balıkçı teknesinde bir süre sonra motor arızası yaşandı. Kontrolün kaybolduğu tekne, fırtına ve dalgaların etkisiyle Kızılkule açıklarına sürüklenmeye başladı. Su almaya başlayan teknede bulunan A.Y. ile S.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan iki kişi, denize atlayıp yüzerek kıyıya ulaştı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Kızılkule açıklarında kıyıya vuran tekne parçalara ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
