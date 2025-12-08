Haberler

Alanya'da sağanak ve fırtına ile denize sürüklenen atıklar sahilde kirlilik oluşturdu

Alanya'da sağanak ve fırtına ile denize sürüklenen atıklar sahilde kirlilik oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da etkili olan sağanak, fırtına ve dev dalgalar, çevre kirliliğini yüzeye çıkardı. Galip Dere Halk Plajı'nda atık yığınları oluştu ve plaj, turistler için çöp alanına dönüştü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak, fırtına ve dev dalgalar, çevre kirliliğini gün yüzüne çıkardı. Akarsuların taşıdığı ve deniz dibinde biriken atıklar, fırtına sonrası sahile vurdu. Kentin en işlek plajlarından Galip Dere Halk Plajı'nda atık yığınları oluştu.

Alanya'da son iki gündür etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve dalga yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından kentin birçok noktasında denizin taşıdığı çöp, odun parçaları, otomobil lastikleri, plastik ve evsel atıklar sahile vurdu. Özellikle, Galip Dere Halk Plajı boyunca oluşan kirlilik dikkati çekti. Sahil bandı boyunca uzanan çöp yığınlarının büyük bölümünün derelerle taşındığı, deniz dibinde biriken atıkların da dev dalgalar nedeniyle karaya vurduğu kaydedildi.

FIRTINA ÇEVRE SORUNUNU ORTAYA ÇIKARDI

Yağışla birlikte taşan dereler, şehir merkezi ve çevresinden sürüklediği atıkları doğrudan denize taşıdı. Kuvvetli dalgaların etkisiyle derinlerde biriken plastik, cam, metal ve organik atıklar yüzeye çıkarak sahil bandında birikti. Turizm sezonunda binlerce kişinin kullandığı kumsallar, kısa sürede çöp alanına dönüştü. Bazı vatandaşlar ve turistler çöp yığınlarına aldırış etmeden sahilde yürüyüş yaptı.

124 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Diğer yandan, önceki gün ilçede düzenlenen kriz masası toplantısında açıklama yapan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "İlçemizde 6 Aralık tarihinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle metrekareye 124 kilogram yağış düşmüştür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
title