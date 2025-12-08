Alanya'da sağanak ve fırtına ile denize sürüklenen atıklar sahilde kirlilik oluşturdu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak, fırtına ve dev dalgalar, çevre kirliliğini gün yüzüne çıkardı. Akarsuların taşıdığı ve deniz dibinde biriken atıklar, fırtına sonrası sahile vurdu. Kentin en işlek plajlarından Galip Dere Halk Plajı'nda atık yığınları oluştu.

Alanya'da son iki gündür etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve dalga yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından kentin birçok noktasında denizin taşıdığı çöp, odun parçaları, otomobil lastikleri, plastik ve evsel atıklar sahile vurdu. Özellikle, Galip Dere Halk Plajı boyunca oluşan kirlilik dikkati çekti. Sahil bandı boyunca uzanan çöp yığınlarının büyük bölümünün derelerle taşındığı, deniz dibinde biriken atıkların da dev dalgalar nedeniyle karaya vurduğu kaydedildi.

FIRTINA ÇEVRE SORUNUNU ORTAYA ÇIKARDI

Yağışla birlikte taşan dereler, şehir merkezi ve çevresinden sürüklediği atıkları doğrudan denize taşıdı. Kuvvetli dalgaların etkisiyle derinlerde biriken plastik, cam, metal ve organik atıklar yüzeye çıkarak sahil bandında birikti. Turizm sezonunda binlerce kişinin kullandığı kumsallar, kısa sürede çöp alanına dönüştü. Bazı vatandaşlar ve turistler çöp yığınlarına aldırış etmeden sahilde yürüyüş yaptı.

124 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Diğer yandan, önceki gün ilçede düzenlenen kriz masası toplantısında açıklama yapan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "İlçemizde 6 Aralık tarihinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle metrekareye 124 kilogram yağış düşmüştür" dedi.