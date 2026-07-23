Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan firari hükümlü G.Ç., polisin teknik takibi sonucu Güllerpınarı Mahallesi'nde yakalandı. Adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.Ç'nin (38) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Güllerpınarı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk