Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha uygulamasında Ö.K'nin (42) "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 3 ay, S.Y'nin (38) ise "dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.