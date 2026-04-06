Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha uygulamasında Ö.K'nin (42) "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 3 ay, S.Y'nin (38) ise "dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.