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Alanya'da Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Alanya'da Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen namaza katılanlar, Gazze'deki soykırıma dikkat çektiler.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) organize edilen gıyabi cenaze namazına katılanlar, Dadaşlar Camisi avlusunda saf tuttu.

AGD Alanya Temsilciliğinin basın sözcüsü Zülfikar Devir, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 400 günü aşkındır devam ettiğini söyledi.

Dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını belirten Devir, siyonist işgal rejiminin yaptığı zulüm ve insanlık dışı saldırılara sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Devir, bir sonraki buluşmalarında cenaze namazı yerine şükür namazı kılmayı umduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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