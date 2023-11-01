Alanya'da Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti
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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Akkan'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Akkan'ın (37) kullandığı 06 CDC 063 plakalı otomobil, Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Akkan'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel