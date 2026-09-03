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Alanya'da Polise Silah Çeken Sürücü Tutuklandı

Alanya'da Polise Silah Çeken Sürücü Tutuklandı
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Alanya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan sürücü A.Y., polise silah çekti. Gözaltına alınan A.Y. tutuklanırken, araçtaki diğer iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak polise silah çeken sürücü tutuklandı.

Küçükhasbahçe Mahallesi Enişdibi Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamacanın ardından durduruldu.

Bu sırada sürücü A.Y. polis ekiplerine silah çekti.

Ekipler, A.Y. ile otomobilde bulunan I.K. ve İ.B.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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