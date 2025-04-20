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Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 62 Bin Lira Ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, dur ihtarına uymadığı için yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplam 62 bin 768 lira ceza kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 62 bin 768 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde eski belediye binası arkasında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü Mola Kavşağı'nda durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, takip sonucunda yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, "ikinci kez alkollü araç kullanmak", "drift atmak", "dur ikazına uymamak" ve "kırmızı ışıkta geçmek" suçlarından 62 bin 768 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan sürücünün drift yaptığı ve polisten kaçtığı anlar, KGYS kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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