Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 62 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 62 bin 768 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde eski belediye binası arkasında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü Mola Kavşağı'nda durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, takip sonucunda yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, "ikinci kez alkollü araç kullanmak", "drift atmak", "dur ikazına uymamak" ve "kırmızı ışıkta geçmek" suçlarından 62 bin 768 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan sürücünün drift yaptığı ve polisten kaçtığı anlar, KGYS kamerasıyla kaydedildi.