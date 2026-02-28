Haberler

Alanya'da Klima ve Kuluçka Makinelerinin Bulunduğu Depoda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Depoda geçen ay da yangın çıkmıştı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kestel Mahallesi, Regülatör Caddesi'ndeki klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu depoda meydana geldi. Depodaki dumanı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ile jandarma ekibi sevk edildi. 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında depo ve arkasındaki malzemeler yandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında depo zarar gördü. Aynı depoda 5 Ocak'taki yangında da klima ve kuluçka makineleri zarar görmüştü.

