Alanya'da çalıştığı otelin mutfağında fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin mutfağında fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin mutfağında fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin mutfak bölümünde çalışan Hayrullah Çelik (47), bir anda fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, yaşamını yitirdi.
Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel