Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kafe, şehit yakınlarına ve gazilere bir yıl boyunca içecek hizmetini ücretsiz sunacak.

Güllerpınarı Mahallesi'ndeki Colombia Cafe'nin sahibi Taylan Gündeşlioğlu, şehit yakınları ve gazilere yönelik kampanya başlattı.

Kampanya dolayısıyla düzenlenen toplantıya Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Alanya Şube Başkanı Refik Özdemir ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaymakam Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilere bir yıl boyunca ücretsiz içecek hizmeti sunacak olan Taylan Gündeşlioğlu'na teşekkür etti.

Bu davranışından dolayı Gündeşlioğlu ile gurur duyduklarını dile getiren Öztürk, "Bir vefa borcu olarak şehit ailelerine ve gazilerimize karşı vazifelerimiz var. Bizler kamu görevlileri, iş insanları ve esnaf olarak bu vazifelerimizi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu insanlar için ne yapsak azdır." dedi.

Öztürk, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tarz hassasiyetlerin gösterileceğini belirterek, bu davranışların artarak çoğalması temennisinde bulundu.

Gündeşlioğlu ise gazi ve şehit ailelerine şükranlarını paylaşmak için bu kampanyayı düzenlediğini ifade etti.

