Alanya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, alacak verecek nedeniyle tartışan kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'nde A.S, Y.L. ve Ömer Faruk Palili arasında alacak verecek iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Palili, göğsünden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Palili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.S. ve Y.L. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

Kerem Aktürkoğlu başını yaktı! Dursun Özbek'i kahreden olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.