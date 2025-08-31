Alanya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, alacak verecek nedeniyle tartışan kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Konaklı Mahallesi'nde A.S, Y.L. ve Ömer Faruk Palili arasında alacak verecek iddiasıyla tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Palili, göğsünden bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Palili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan A.S. ve Y.L. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel