Haberler

Alanya'da Bıçakla Öldürülen Yusuf Koçak'ın Cesedi Uçuruma Atıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Yusuf Koçak'ın cesedi, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kişinin cesedinin uçuruma atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hacımehmetli Mahallesi'nde Yusuf Koçak'ın (32) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.K. ve K.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Koçak'tan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine çalışma başlatmış, Koçak'ın Hacımehmetli Mahallesi'nde 11 Ekim'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

Olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinde Koçak'ın cesedini Paşaköy Mahallesi'ndeki uçuruma yuvarladıklarını itiraf etmiş, Koçak'ın cesedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu uçurumdan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı

Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti

Bu kavganın ortasında kalan İrfan Can Mourinho'ya bakın ne demiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.