Alanya'da Bıçakla Öldürülen Yusuf Koçak'ın Cesedi Uçuruma Atıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Yusuf Koçak'ın cesedi, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kişinin cesedinin uçuruma atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hacımehmetli Mahallesi'nde Yusuf Koçak'ın (32) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.K. ve K.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Koçak'tan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine çalışma başlatmış, Koçak'ın Hacımehmetli Mahallesi'nde 11 Ekim'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.
Olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinde Koçak'ın cesedini Paşaköy Mahallesi'ndeki uçuruma yuvarladıklarını itiraf etmiş, Koçak'ın cesedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu uçurumdan çıkarılmıştı.