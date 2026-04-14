Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacet Mahallesi Paşaaliler Sokak'taki üç katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.