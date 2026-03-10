Haberler

Daire yangında zarar gördü

Güncelleme:
Alanya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde bulunan apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yoğun dumanın kapladığı dairede ekipler kontrollü çalışma yürütürken, yangın kısa sürede söndürülerek tamamen kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kısa süreli panik yaşanırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, ekipler olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
