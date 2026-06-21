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Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi'nde üç katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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