Alanya'da otel havuzuna giren çocuk boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Erdem Ateş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili otelin güvenlik müdürü ve cankurtaranı gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle konaklayan Erdem Ateş (8), havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin güvenlik müdürü ile cankurtaranını gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk