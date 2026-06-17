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Alanya'da trafiği tehlikeye düşüren 7 safari aracına para cezası uygulandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, araç dışına ve ayakta yolcu alarak trafiği tehlikeye attığı belirlenen 7 safari aracına toplam 70 bin lira idari para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, araç dışına ve ayakta yolcu alarak trafiği tehlikeye attığı belirlenen 7 safari aracına toplam 70 bin lira idari para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe genelinde trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bazı sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerin ardından Kestel Mahallesi Dimçayı yolunda kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme ve denetimlerde, araç dışına ve ayakta yolcu bindirerek trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 7 safari aracına, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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