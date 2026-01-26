Haberler

Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Yerli, evinde hareketsiz halde bulundu. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mehmet Yerli'nin (69) yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yerli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yerli'nin cenazesi incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

