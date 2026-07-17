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TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda iki TIR'ın karıştığı trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 TIR'ın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne ilerleyen İ.A. (27) yönetimindeki 33 EFC 26 plakalı TIR, aynı istikamette seyreden M.E.G.'nin (36) kullandığı 33 EFC 24 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücülerden İ.A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İ.A. ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Özellikle Antalya yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada hasar gören TIR'ların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı normale döndü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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