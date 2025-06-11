Alan Köyü'nde Geleneksel Şenlik ve Piknik Etkinliği Düzenlendi

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Alan Köyü'nde, geleneksel köy şenliği ve piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Program kapsamında konuşma yapan Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, katılımcıların bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı vererek, bu tür organizasyonların toplumda dayanışma ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Alan Köyü Dernek Başkanı Dursun Buran, köy muhtarı Halil Yerlikaya ve Halil Morkoç'a teşekkür edildi.

Çeşitli yöresel ikramların sunulduğu şenlikte, katılımcılar müzik eşliğinde vakit geçirdi.

Alan Köyü Derneği tarafından organize edilen etkinliğe Belediye Başkanı Kemal Şahin'in yanı sıra, Ak Parti Göynücek İlçe Başkanı Fatih Bulut, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.