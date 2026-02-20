Haberler

Alakır Barajı Doldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ovayı besleyen Alakır Barajı, son dönemdeki yağışlarla tekrar doldu ve dolusavaktan nehre su taşınımı sağlandı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı, bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacağını duyurdu.

1) ALAKIR BARAJI DOLDU

ANTALYA'da örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ovasını besleyen Alakır Barajı, son dönemdeki yağışlarla doldu. Barajda 4 yıl sonra yeniden dolusavaktan dere yatağına su taşınımı sağlandı.

Çayiçi Mahallesi sınırındaki Kumluca ovası besleyen Alakır barajı 4 yıl sonra tam doluluğa ulaştı. Son dönemdeki yağışlarla su seviyesi yükselen barajda dolusavaktan nehire su taşınımı sağlandı. Barajı ziyarete gidenler dolusavaktan dere yatağına akan baraj suyunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, baraj manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bir ay önce Alakır Barajı seviyesi çok düşüktü. Bugün dolusavaktan su akıyor. Barajımız doldu. Bu yıl susuzluk çekmeyeceğiz. Ama her ne olursa olsun, sulyu boşa akıtmayalım. Sularımızı hor kullanmayalım. 3 yıl üst üste tankerlerle su çektik. Devletimiz Kumluca'da kapalı devre sulama sistemi yapması en büyük dileğimiz" dedi.

Hacıveliler Mahalle Muhtarı Adem Baltacıoğlu, "Alakır Barajı doldu ve dolusavaktan taşıyor. Çok güzel oldu. Bu yıl bereketli yağmurlarız oldu. Suyumuzu boşa kullanmayacağız. Kuraklık sıkıntısı yaşadık" diye konuştu.

Salur Mahallesi sakinlerinden Hüseyin İğneli ise bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacağı için memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı