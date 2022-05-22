Aladağlı öğrenciler Tarsus'u gezdi - Haberler

Aladağlı öğrenciler Tarsus'u gezdi
AA - Mücahit Aydın - Güncel
Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesini gezdi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesini gezdi.
Aladağ Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören 18 öğrenci, gezi için öğretmenleri Musa Yılmaz ve Tuğrul Akdoğan rehberliğinde Tarsus ilçesine götürüldü.
Öğrenciler, ilçedeki Eshab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası, Taşkuyu Mağarası, Nusret Mayın Gemisi, Tarsus Şelalesi ve Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.
AA / Mücahit Aydın - Güncel