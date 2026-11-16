Aladağlar'ın yüksek kesimleri beyaza büründü, zirveler dronla görüntülendi

Aladağlar'ın yüksek kesimleri beyaza büründü, zirveler dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aladağlar'ın yüksek kesimlerinde son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan kar yağışının ardından zirveler beyaz örtüyle kaplandı. Binlerce metre yükseklikteki sarp kayalıklar ve zirve noktalarındaki kar örtüsü dronla görüntülendi.
Türkiye'nin önde gelen dağcılık ve doğa sporları merkezlerinden Aladağlar'ın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bölgede son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle Aladağlar'ın zirvelerinde kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından dağın binlerce metre yükseklikteki sarp kayalıkları ve zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı.
Zirvelere yağan kar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA