Aladağlar'da oluşan kar güzelliği dronla görüntülendi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar'da kar yağışının ardından oluşan muhteşem manzara dronla görüntülendi. Yüksek kesimlerde çam ağaçları beyaza bürünürken, kırsal mahalleler ve ormanlık alan kış güzelliğine büründü.
Aladağlar'ın Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarında kalan bölgesinde kar yağışının ardından oluşan manzara, dronla kaydedildi.
Bölgedeki ormanlık alanda özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası çam ağaçları beyaza büründü.
Bu alanda rüzgargülleri, bungalovlar, ağaçlar ve kırsal mahalleler kar altında kaldı.
Ormanlık bölgede yangınlara karşı bulunan su dolu havuz ise soğuk hava nedeniyle dondu.
Dağların zirvesinde sis nedeniyle güzel görüntü oluştu.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel