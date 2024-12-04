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Aladağ'da İmamlar 10 Bin Fidan Dikti

Aladağ'da İmamlar 10 Bin Fidan Dikti
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Adana'nın Aladağ ilçesinde imamlar ve gönüllüler, '10 bin fidan, 10 bin can' sloganıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlikte çam ve ceviz fidanları dikilerek 'Aladağ Müftülüğü Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde görev yapan imamlar 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte "10 bin fidan, 10 bin can" sloganıyla Sinanpaşa Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte bir araya gelen imamlar ve gönüllüler, mahalledeki boş alana çam ve ceviz fidanları dikerek "Aladağ Müftülüğü Hatıra Ormanı"nı oluşturdu.

Programa, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
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