Adana'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı
Adana'nın Aladağ ilçesinde, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde sergi düzenlendi. Sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı. Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.
Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı.
Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.