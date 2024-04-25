Alaçam Yakakent Devlet Hastanesi İnşaatının İhalesi Gerçekleştirildi
Yakakent ve Alaçam ilçelerine hizmet verecek olan Alaçam Yakakent Devlet Hastanesi'nin inşaatının ihalesi tamamlandı. İhaleyi Teken Elektrik Enerji Üretimi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Hastanede 2 ameliyathane, 12 poliklinik ve 170 araçlık otopark bulunacak.
Alaçam Yakakent Devlet Hastanesinin inşaatının ihalesi, gerçekleştirildi.
Yakakent ve Alaçam ilçelerine hizmet vermesi planlanan Alaçam Yakakent Devlet Hastanesinin ihalesi, yapıldı.
İhaleyi Teken Elektrik Enerji Üretimi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kazandı.
Toplam 17 bin 384 kapalı alanda 50 yataklı olacak hastanede 2 ameliyathane, 12 poliklinik ve 170 araçlık otopark bulunacak.