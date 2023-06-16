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Alaçam Kaymakamı Zaman'dan Bafra Kaymakamı Ertürkmen'e ziyaret

Alaçam Kaymakamı Zaman'dan Bafra Kaymakamı Ertürkmen'e ziyaret

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Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti.

Bafra'da yapılan hükümet konağında incelemede bulunan Zaman ile Ertürkmen, kısa bir süre sonra açılması planlanan hükümet konağındaki çalışmaları inceledi.

Zaman, yeni yapılan hükümet konağının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ertürkmen de Zaman'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel

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