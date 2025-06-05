Alaçam Kaymakamı Kayabaşı'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret

Alaçam Kaymakamı Kayabaşı'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret
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Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi ile şahit ailelerini ziyaret etti.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi ile şahit ailelerini ziyaret etti.

Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ve İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ile Kıbrıs gazisi Hidayet Uyanık ve ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı, onlarla sohbet etti.

Ardından şehit er Savaş Topal ve şehit er Erdoğan Bayar'ın kabirlerini ziyaret eden Kayabaşı ile diğer katılımcılar, dua etti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
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