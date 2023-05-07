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Alaçam Harmancık Kavaktepesi Karakucak Yağlı Güreşleri yapıldı

Alaçam Harmancık Kavaktepesi Karakucak Yağlı Güreşleri yapıldı

Güncel Haberler

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Harmancık ve Aşağıkoçlu mahallelerinin ortaklaşa organizesiyle Harmancık Kavaktepesi Karakucak Yağlı Güreşleri düzenlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Harmancık ve Aşağıkoçlu mahallelerinin ortaklaşa organizesiyle Harmancık Kavaktepesi Karakucak Yağlı Güreşleri düzenlendi.

Organizatörlüğünü Sami Akman'ın yaptığı güreşlere yaklaşık 100 güreşçi katıldı.

Başpehlivanlık güreşinde birinciliği Berkan Çalışkan'ı yenen Doğan Can Ergin kazandı. Güreşlerde üçüncüsü ise Kaan Helvacı oldu.

Güreş ağalığını ise 255 bin lira ile Birol Dinler ve Yalçın Parlak elde etti.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel

Samsun Alaçam Güncel Haberler

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