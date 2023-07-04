Alaçam Emniyet Müdür Vekili ve Bafra Emniyet Müdür Yardımcısı Kaymakamı Ziyaret Etti

Alaçam Emniyet Müdür Vekili iken vekaleten 19 Mayıs Emniyet Müdürlüğüne atanan Erol Can Keskin ile Bafra Emniyet Müdür Yardımcılığından Alaçam Emniyet Müdür Vekilliğine atanan Ramazan Aktaş, Kaymakam Fikret Zaman'ı ziyaret etti. Zaman, makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede uzun zamandır görev yapan Keskin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Zaman, Alaçam Emniyet Müdürlüğüne atanan Aktaş'a da yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.