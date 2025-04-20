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Alaçam'da Yoğun Sis Etkili Olmaya Devam Ediyor

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Samsun'un Alaçam ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, görünürlüğü olumsuz etkiliyor. Kızlan Yaylası'ndaki Alaçam-Durağan yolu sisle kaplanırken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.

Alaçam ilçesi Kızlan Yaylası'ndaki Alaçam- Durağan yolu yoğun sisle kaplandı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan sis güzel bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oldu.

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Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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