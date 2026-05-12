Alaçam'da şehit ailelerine kahvaltı

Alaçam'da Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ile kahvaltı programı düzenlendi.

Alaçam KYK Yurdu'ndaki programa şehit yakınları, gönüllü gençler ve davetliler katıldı.

Gençler, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Programda konuşan yetkililer, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerle hem gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasının hem de şehit yakınlarıyla güçlü bağların kurulmasının amaçlandığını ifade etti.

Kahvaltı programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.